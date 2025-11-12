Maltepe’de iş yerine silahlı saldırı kamerada

İstanbul'un Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi'nde dün sabah saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirlenen iki genç şüpheli kapalı durumdaki bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

3 kurşun isabet etti

İddiaya göre, iş yerinin önüne gelen G.Ö. (17) ve Z.E. (16) isimli şüphelilerden G.Ö., yanında getirdiği silahla iş yerine 3 el ateş açtı. Kurşunların cam ve duvarlara isabet ettiği olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırı anını cep telefonuyla kaydetmişler

Saldırganların saldırı anını cep telefonuyla kaydettikleri, bu sırada güvenlik kamerasına da yansıdığı belirlendi. Görüntülerde şüpheli G.Ö.'nün silahla ateş ettiği, Z.E.'nin ise çevreyi gözetlediği görülüyor.

Şüpheliler kısa sürede yakalandı

Polis ekipleri olayın ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilen iki şüpheli aynı gün içinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda saldırıda kullanılan silah, Küçükçekmece Merkez Mahallesi'nde boş bir arazide ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.Ö. ve Z.E. adliyeye sevk edildi.