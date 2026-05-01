Adana'da kaza: Gülseren Ağca vefat etti

Üç Araç Birbirine Girdi

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 01 BFL 527 plakalı otomobil, T.A. idaresindeki 01 AVJ 096 plakalı cip ve Yakup Ağca yönetimindeki 01 BBM 259 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar oluşurken cadde savaş alanına döndü.

Hastanede Acı Haber Geldi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Gülseren Ağca, T.A., Y.A., M.A. ve T.A.'yı ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 64 yaşındaki Gülseren Ağca, yapılan tüm kurtarma çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer 4 yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis Geniş Çaplı İnceleme Başlattı

Kaza sonrası Güneri Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken, polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yetkililer, otomobil sürücüsünün kimlik tespiti ve kazanın meydana geliş sebebinin belirlenmesi amacıyla çok yönlü bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.