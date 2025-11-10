Manisa’da okul müdüründen skandal hareket: Otizmli öğrenciyi merdivenden itti! O anlar kamerada

OKULDA SKANDAL İDDİA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir ortaokulda görev yapan müdürün, otizmli öğrenciyi merdivenlerden ittiği iddiası infiale yol açtı. Olayın ardından hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

MERDİVENDEN YUVARLANAN ÖĞRENCİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, olay Turgutlu'nun kırsal Irlamaz Mahallesi'nde bulunan Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda yaşandı. İddiaya göre okul müdürü B.G., otizmli öğrenci B.U.'yu itti. Dengesini kaybeden öğrenci merdivenlerden yuvarlanarak yaralandı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından öğrencinin ailesi okul müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Turgutlu Kaymakamlığı, 5 Kasım'da yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Olayın ardından adli ve idari işlemler başlatılmış olup, ön idari tedbir olarak okul müdürünün görevinden ayrılması sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, okul müdürü B.G.'nin merdivenlerden inerken karşılaştığı öğrenciyi yanına çekip ittiği, öğrencinin ise dengesini kaybedip merdivenlerden yuvarlandığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.