15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 1 Mayıs eylemine müdahale

Köprü Üzerinde Pankartlı Eylem

İstanbul'un en kritik noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bugün sabah saatlerinde hareketli anlara sahne oldu. Yaklaşık 40 kişiden oluşan bir grup, Avrupa yakası istikametinde araçlarını durdurarak trafiği kesti. 1 Mayıs nedeniyle eylem yapan grup, köprü korkuluklarında pankart açarak slogan atmaya başladı.

Kameralar Tespit Etti, Polis Müdahale Etti

Köprü üzerindeki KGYS kameraları ve devriye ekipleri tarafından anında tespit edilen gruba, bölgede teyakkuzda bekleyen emniyet güçleri müdahale etti. Trafik akışının tamamen durması üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Polisin dağılın uyarılarına uymayan şahıslar, çevik kuvvet ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Yaklaşık 40 Gözaltı

Eyleme katılan grubun tamamı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kelepçelenerek emniyet araçlarına bindirilen şüpheliler, ifade işlemleri ve adli tahkikat için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Eylemcilerin araçları çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, köprü üzerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Trafik Akışı Normale Döndü

Eylem nedeniyle köprü girişinde ve Avrupa istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Müdahalenin tamamlanması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı kademeli olarak normale döndü. İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs kapsamında aldığı yoğun güvenlik tedbirlerinin köprü ve ana arterlerde gün boyu devam edeceği bildirildi.