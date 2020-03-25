Son dakika: İstanbul'da yaşlı adama maske takarak tepki çeken şahıs hakkında flaş gelişme 25.03.2020 14:18

Son dakika haberi... İstanbul'da yaşlı adama maske takarak başına kolonya döken ve görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak tepkiye neden olan kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da yaşlı bir adamı durduran kişi, zorla maske takarak başına kolonya döktü. Görüntüler büyük tepkiye neden oldu.



Görüntüleri inceleyerek kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli Osman K.'yı gözaltına aldı.