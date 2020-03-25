Uçuşu iptal edilen yolculara tanınan yeni haklar nelerdir? 25.03.2020 13:46

Uçuşlar iptal mi edildi? Uçuşu iptal edilen yolculara tanınan yeni haklar nelerdir? Milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Dünya genelini etkisi altına alan Koronavirüs salgını yüzünden binlerce kişi ölmeye devam ediyor. Yeni tip Korona virüsü tedbirleri kapsamında 5 Şubat 2020 tarihinden itibaren uçuşu iptal edilen yolcular, istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma hakkına sahip olacak. Sağlık önemleri kapsamında birçok yurtdışı uçuşu ertelendi. Çoğu kişi iptal edilen yolculara tanınan hakları merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, Uçuşu iptal edilen yolculara tanınan yeni haklar nelerdir? Resmi Gazete'de açıklandı! Detaylar haberimizde...

Uçuşu iptal edilen yolculara tanınan yeni haklar nelerdir? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 virüsünün tüm dünyaya yayılması birçok kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Birçok uçak seferi bu nedenle ertelenirken, çoğu devlet, ülke giriş çıkışlarında önemler aldı. Resmi gazete'de uçuşları iptal edilenlerin yolcu hakları açıklandı. Peki, Uçuşu iptal edilen yolculara tanınan yeni haklar nelerdir? Resmi Gazete'de açıklandı! Resmi Gazete'de yayımlanan "Havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" ile corona virüsü tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı.

UÇUŞU İPTAL EDİLEN YOLCULARA TANINAN HAKLAR!

Yeni tip corona virüsü tedbirleri kapsamında 5 Şubat 2020 tarihinden itibaren uçuşu iptal edilen yolcular, istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" ile corona virüsü tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 5 Şubat'tan itibaren uçuşu iptal edilen yolcu, istediği bir tarih için bilette değişiklik yapabilecek veya biletini açığa alabilecek. Açığa alınıp kullanılmayan bilet için uçuş yasağı kalktıktan sonraki 2 ayın sonunda iade bedeli alınabilecek.

Turkish Cargo'dan 167 ek sefer desteği

THY, koronavirüsle mücadele kapsamında hava taşımacılığında Türkiye'nin en büyük destekçisi oldu.

Koronavirüs sebebiyle diğer ülkelerde kalan vatandaşların taşınmasından Çin'den getirilen hızlı tanı kitlerinin Türk doktorlarına ulaşması için seferler düzenleyen Turkish Cargo ek seferler açtığını açıkladı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından videolu bir paylaşımda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Filmlerde, dünya zor durumda kaldığında gökyüzünde kurtarıcı süper kahramanlar belirirdi. Koronavirüs film değil fazlasıyla gerçek ama kahramanımız yine gökyüzünde. Turkish Cargo artırılmış kapasitesi ile sağlık ürünlerini ülkemize ve dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Turkish Cargo tarafından apılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Filmlerde, dünya zor durumda kaldığında gökyüzünde kurtarıcı süper kahramanlar belirirdi. Koronavirüs film değil fazlasıyla gerçek ama kahramanımız yine gökyüzünde. Turkish Cargo artırılmış kapasitesi ile sağlık ürünlerini ülkemize ve dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor. Turkish Cargo, milli havayolu Türk Hava Yolları'nın dünya ile kurduğu hava köprüsünü kargo taşımacılığı alanında sürdürmeye devam ediyor.

"YOLCU UÇAKLARI DA..."

Küresel etkileri yoğun şekilde hissedilen olağanüstü (COVID-19) süreçte, hem tedarik zincirinde oluşabilecek aksamaların önüne geçebilmek hem de hayati önem taşıyan sağlık taşımalarını gerçekleştirebilmek adına dünyanın en büyük 6'ncı kargo kapasitesine sahip olan Turkish Cargo, 25 adet yüksek kapasiteli kargo uçağıyla gerçekleştirdiği seferlere ilave olarak Türk Hava Yolları'nın yolcu uçakları ile de kargo taşıması gerçekleştirmeye başladı.

Yolcu uçağı ile gerçekleşen kargo taşımalarının ilkini, 20 Mart tarihinde B777 tipi yolcu uçağıyla İstanbul-Kiev rotasında icra eden Turkish Cargo; Bükreş (OTP), Tel Aviv (TLV), Amsterdam (AMS), Londra (LHR) Paris (CDG) Amman (AMM), Beyrut (BEY) ve Dubai (DWC/DXB) destinasyonlarına da kargo taşıması planlayarak toplam 5 bin ton ilave kapasite oluşturdu.

Etkisi küresel ancak mücadelesi ulusal olan bu zorlu süreçte Turkish Cargo ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi ekipmanların öncelikle tüm dünyadan Türkiye'ye, Türkiye'den de ihtiyaç duyulan ülkelere ulaştırılmasında köprü vazifesi görmeye devam ederek bu kapsamda Çin'den temin edilen ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitlerini Türkiye'ye ulaştırmaya başladı.

Bu kritik süreçte 167 adet ilave kargo seferiyle, Türkiye çıkışlı ve varışlı toplamda 14.500 tonluk ek kapasite oluşturan global kargo taşıyıcısı ilave kapasite sunma noktasındaki kararlılığını koruyarak, tedarik zincirinin devamlılığına katkılarını sürdürmesinin yanında bayrak taşıyıcı havayolu olarak zorlu günlerde de milletimizin yanında yer alarak, görevini icra etmeye devam etmektedir.