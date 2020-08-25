Son dakika: İstanbul'da sağlık çalışanlarına saldıran magandaya meydan dayağı

25.08.2020 11:15

Son dakika haberine göre, İstanbul Esenyurt’ta meydana gelen bir trafik kazasının ardından kaza ile ilgisi bulunmayan bir kişi araçtan inerek yol kapandığı için ambulans şoförüyle kavga etti. Daha sonra ambulanstan aşağıya inen hemşireye tokat atan maganda, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmekten son anda kurtuldu. Sağlık personeli, karakola giderek şikayetçi oldu.