Piyasadaki Tek Marka Bağımlılığına Son Verildi

Rekabet Kurumu, dondurma sektöründeki rekabeti canlandıracak ve tüketicinin alternatif ürünlere ulaşmasını kolaylaştıracak kritik bir karara imza attı. Sektörün devlerinden Algida markasıyla bilinen Magnum Dondurma hakkında resmi soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında alınan ihtiyati tedbir kararıyla, satış noktalarındaki dondurma dolaplarının en az yüzde 30'u rakip markaların kullanımına açıldı.

Boş Kalsa Bile Algida Ürünü Konulamayacak

Özellikle 100 metrekare ve altındaki mahalle bakkalları ile küçük marketleri kapsayan karara göre, dükkanda tek bir dondurma dolabı bulunması halinde Algida hegemonyası sona erecek. Dolabın yüzde 30'luk özel bölümünde hiçbir Algida ürününe kesinlikle yer verilmeyecek. İşletmeye henüz rakip bir dondurma markası ürün temin etmemiş olsa bile, söz konusu alanın zorunlu olarak boş bırakılması gerekecek.

"Bu Alan Rakip Ürünlere Ayrılmıştır" Etiketi Geliyor

Yaptırımın esnetilmesini önlemek amacıyla dolap içindeki alan tek bir blok halinde düzenlenecek ve üzerinde tüketicinin net olarak göreceği "Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır" ibaresini taşıyan bir etiket yer alacak. Üstelik küçük esnafın talebi doğrultusunda bu alan, dolap hacminin yüzde 50'sine kadar genişletilebilecek.

Esnafın Satış Kayıpları Engellenecek, Kârlılık Artacak

Yaz sezonu öncesi alınan bu stratejik karar, dondurma pazarındaki tekelleşmeyi kırarken satış noktalarını çok daha verimli hale getirecek. Farklı dondurma markalarının da dolaplarda yer bulmasıyla ürün çeşitliliği artacak, bu da tüketici taleplerini karşılayarak esnafın müşteri ve ciro kaybı yaşamasını engelleyecek. Başlangıçta boş kalan alanlar, yeni üreticilerin katılımıyla kısa sürede dolacak ve bakkalları çok daha kârlı birer satış noktasına dönüştürecek.