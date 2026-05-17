Düğünde maganda terörü: Halay çekerken peş peşe havaya ateş açtı!

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde gerçekleştirilen bir düğüne katılan vatandaşlar canlı müzik eşliğinde halay çektiği sırada, kalabalığın arasından çıkan bir şahıs yanındaki silahı çekerek havaya doğru ateşlemeye başladı. Peş peşe yankılanan silah sesleri, düğüne katılan kadın ve çocukların büyük korku yaşamasına neden oldu.

Dehşet Anları Kamerada

Çevredeki binalarda oturan vatandaşların ve davetlilerin şaşkınlıkla izlediği o tehlikeli anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; grubun coşkuyla halay çektiği esnada arkadan aniden silah seslerinin yükseldiği ve kurşun yağdıran şahsa rağmen eğlencenin bir süre daha devam ettiği anlar yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması ise tepkileri de beraberinde getirdi.

Asayiş Ekipleri Jet Hızıyla Yakaladı

Görüntülerin ardından hemen harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın kimliğini ve eşkalini belirlemek için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Titiz incelemeler sonucu kimliği deşifre edilen Cihan Y. isimli şüpheli, olayda kullandığı kurusıkı tabanca ile birlikte polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli hakkında "Kabahatler Kanunu'na aykırı davranmak" ve genel güvenliği tehlikeye sokmak suçlarından adli işlem başlatıldı.