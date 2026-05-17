Reyhanlı'da döviz bürosuna silahlı saldırı: Ölüm kalım boğuşması kamerada!

Gözü Dönmüş Saldırgan Kurşun Yağdırdı

Olay, Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerine gelen kimliği belirsiz silahlı bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle tabancasını çekerek iş yeri sahibi Surur Döner'e ateş açtı. Silahın ateşlenmesiyle birlikte büyük bir panik yaşanırken, döviz bürosu sahibi Döner inanılmaz bir refleks gösterdi.

Canını Kurtarmak İçin Namluya Yapıştı

Saldırganın üzerine doğru hamle yapan Surur Döner, şahsın elindeki tabancayı kavrayarak yönünü değiştirmeye çalıştı. İkili arasında döviz bürosunun içinde metrelerce süren bir boğuşma yaşandı. Bu sırada tabancadan çıkan mermiler iş yerinin duvarlarına isabet etti. Ölüm kalım savaşının yaşandığı o anlarda, döviz bürosu sahibi şans eseri yara almadan kurtulmayı başardı.

"Sakinleşsin" Diye Saldırganı Yanağından Öptü!

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise izleyenleri hayrete düşüren bir detay yer aldı. Boğuşma seslerini duyarak hemen içeri koşan yan dükkandaki komşu esnaf, tarafları ayırmak ve silahlı saldırganı sakinleştirmek için hamle yaptı. Araya giren komşunun, boğuşma esnasında eli silahlı şahsı sakinleştirebilmek amacıyla yanağından öpmesi kameralara anbean yansıdı.

Polis Her Yerde Arıyor

Yaşanan arbedenin ardından paniğe kapılan silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. İş yerinde yapılan incelemelerde duvarlara ve mobilyalara 3 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri, eşkali belirlenen ve kaçan şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.