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Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

01.02.2020 08:34

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkileri geliştirmek üzere Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu ikili ilişkileri geliştirmek üzere Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

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