Avcılar sahilinde erkek cesedi bulundu

Olay, sabah saatlerinde Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, bir vatandaş denizin üzerinde hareketsiz yatan kişiyi fark ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından şahsın, 36 yaşındaki Aykut Ateş olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Ateş'in cansız bedeni incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı.