Elazığ’da meydan savaşı: İki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada!

Elazığ'da gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavga, kentin en hareketli noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nı savaş alanına çevirdi. Çevredeki vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği o anlar, bir cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Sözlü Tartışma Kavgaya Dönüştü

Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Cumhuriyet Meydanı üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı karşıya gelen iki grup arasında önce sözlü tartışma başladı. Tansiyonun hızla yükselmesi üzerine taraflar birbirine acımasızca saldırmaya başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada taraflar birbirini darp etti.

Polis Memurları Hızır Gibi Yetişti

Meydanda devriye görevinde bulunan ve durumu fark eden polis memurları, daha fazla büyümeden kavgaya müdahale etti. Öfkeli kalabalığın arasına girerek tarafları birbirinden ayıran güvenlik güçleri, olay yerinde sakinliği sağladı.