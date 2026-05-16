Iğdır’da Karakuyu köyünde evler ve tarım arazileri sular altında!
Iğdır’da etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış, merkeze bağlı Karakuyu köyünde yıkıcı bir sel felaketine yol açtı; yaklaşık iki saat süren yoğun yağışın ardından su kanalları ve derelerin taşmasıyla köy merkezindeki çok sayıda ev, ahır ve ekili tarım arazisi sular altında kaldı; köy içi ulaşımı sağlayan bazı köprülerin ve sulama kanallarının yıkıldığı, yolların kullanılamaz hale geldiği afette çok sayıda küçükbaş hayvan ile kümes hayvanı telef olurken, 20 arı kovanı da sulara kapılarak yok oldu.
