İstanbul'da lüks otomobil dükkana daldı, alev alev yandı!

Feci kaza, saat 05.15 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan lüks otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, büyük bir hızla kaldırıma fırlayarak yol kenarındaki bir iş yerinin içine girdi.

Çarpmanın Ardından Alev Topuna Döndü

Çarpmanın şiddetiyle lüks otomobilde ve girdiği dükkanda bir anda yangın başladı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü kazada, araç içerisinde bulunan biri yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yangına aldırmadan hemen yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Lüks Araç Kullanılmaz Hale Geldi

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle hem iş yerindeki hem de otomobildeki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası tamamen küle dönen lüks otomobil çekici yardımıyla dükkanın içinden çıkarılırken, mağazada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.