Son dakika haberi; Sağlık Bakanlığı son bir haftanın koronavirüs ile ilgili verilerini paylaştı. Son 7 günde 6 bin 629 yeni vaka tespit edildi. İstanbul'da her 100 bin kişiden 737'sinde koronavirüs tespit edildi. İstanbul'da pandeminin başladığını günden bu yana 2.755 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerin detayları....
Son dakika: İstanbul'da koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Sağlık Bakanlığı verileri açıkladı
21.07.2020 22:43
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