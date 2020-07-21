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FETÖ’cüler bir bir dökülüyor! Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni firari Sevgi Akarçeşme'den FETÖ itirafları

FETÖ’cüler bir bir dökülüyor! Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni firari Sevgi Akarçeşme'den FETÖ itirafları
21.07.2020 22:30

Fetullahçı Terör Örgütü’nün kapatılan medya kuruluşu Today’s Zaman’ın eski Genel Yayın Yönetmeni firari Sevgi Akarçeşme örgütle ilgili itiraflarda bulundu. Akarçeşme, günah çıkarırcasına Ergenekon ve Balyoz davalarında sahte delil üretildiğini öğrendiğinde hayal kırılklığına uğradığını ifade etti. SABAH'tan Damla Kaya'nın haberi...


Fetullahçı Terör Örgütü'nün kapatılan medya kuruluşu Today's Zaman'ın eski Genel Yayın Yönetmeni firari Sevgi Akarçeşme örgütle ilgili itiraflarda bulundu. Akarçeşme, günah çıkarırcasına Ergenekon ve Balyoz davalarında sahte delil üretildiğini öğrendiğinde hayal kırılklığına uğradığını ifade etti. SABAH'tan Damla Kaya'nın haberi...
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