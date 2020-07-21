Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı!

21.07.2020 17:52

Muğla’da 5 gün önce kaybolan ve ormanlık alanda cesedi bulunan Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın olay gününe ait görüntüleri ortaya çıktı. Avcı’nın, aracıyla geldiği benzin istasyonundan su içtiği pet şişeye benzin doldurttuğu anlar güvenlik kamerasına takıldı.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Muğla'da 5 gündür haber alınamayan Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, gözaltına alınıp sorgulandı. Avcı ifadesinde cinayeti itiraf ederken genç kızın cansız bedeni de ormanlık alanda demir bir varilin içinde bulundu. Türkiye kahreden cinayeti konuşurken cinayete ilişkin detaylar da bir bir ortaya çıkmaya başladı.

Katil zanlısı Avcı'nın, Pınar Gültekin'i öldürdükten sonra yakmak için kullandığı benzini pet şişesine doldurttuğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde Avcı önce kendi aracına benzin aldı. Daha sonrasında elinde bulunan ve su içtiği pet şişesine benzin doldurttu. Zanlının rahat hareketleri ise dikkatlerden kaçmadı.

İFADESİNDE BİR BİR İTİRAF ETTİ

Katil zanlısı emniyette verdiği ifadede, "Pınar ile ayrıldıktan sonra kendime gelemedim. Yeniden onunla birlikte olmak istedim, teklifimi kabul etmedi. O zaman son olarak çiftlikte bir akşam yemeği yiyelim diye ikna ettim. Çiftliğe gittik, yemek yedik, yine bana dönmesini istedim.

Oysaki o başkası ile olduğunu söyledi, zaten bunu hissediyordum. Kıskançlık krizine girmiştim. Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım. Sonra bidona soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum. Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım.

Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp birlikte olmayı düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

"CANAVARCA HİSLE İŞLENMİŞ BİR CİNAYET"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, "Bu olaylar ne yazıkki her gün başka bir form ile karşımıza çıkıyor. Çok üzücü. İşlenen cinayetin içeriğine baktığınız zaman son derece sadistçe, vahşice ve Türk Ceza Kanunu'nun en ağır suçlarından olan canavarca hisle yapılan korkunç bir cinayet" ifadelerini kullandı.

"BENZİNİ AÇIKTAN SATMAK YASAK!"

Öte yandan pet şişeye benzin konulmasının da hukuki olarak yasak olduğunun altını çizen Hacıbektaşoğlu, "Akaryakıt istasyonlarında açıktan satışa ilişkin yönetmelikle ciddi düzenlemeler yapılmıştı. Kars'ta böyle bir çocuğa yönelik cinayette de aynı durum söz konusuydu. Tamamen yasaklanmıştı. Açıktan akaryakıt satışı tamamen genelge ile yasaklanmıştı. Bu istasyon sahipleri de söz konusu soruşturmaya dahil edilecektir" dedi.