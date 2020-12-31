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SON DAKİKA: İstanbul'da helikopter destekli "Kurt Kapanı" uygulaması

SON DAKİKA: İstanbul'da helikopter destekli
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Son dakika haberine göre, İstanbul'da "Kurt Kapanı" uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında helikopter destekli denetimler gerçekleştirildi. Bazı araçlarda yapılan aramalara narkotik köpeği de katıldı.


İstanbul'da "Kurt Kapanı" uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında helikopter destekli denetimler gerçekleştirildi.



İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla asayiş ve terör olayları ile trafik kazalarını önleme amacıyla helikopter destekli denetim yapıldı.


Uygulamaya Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katıldı.


Denetimler kapsamında Taksim Meydanı, Kadıköy Kuşdili Caddesi'nin de arasında bulunduğu başlıca yerlerde güvenlik noktası oluşturan ekipler, şüphelilerin kimlik kontrollerini yaptı. Bazı araçlarda yapılan aramalara narkotik köpeği de katıldı.


Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama, saat 13.00'de sona erdi.

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