RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu

Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu

Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu
07.05.2021 09:25
Ana Sayfa 04:48
Anneye erken emeklilik
Ana Sayfa 00:30
Akıncı 19. bölüm 2. fragmanı
Ana Sayfa 01:45
Bakırköy'de halk ekmek büfesi...
Ana Sayfa 08:25
Akıncı'nın yıldızları Şükrü...
Ana Sayfa 03:18
21 tonluk Çin roketi parçaları...
Ana Sayfa 00:40
Mehmetçik'in zorlu şartlar...
Ana Sayfa 10:43
Özgür Özel HDP barajı geçince...
Ana Sayfa 00:38
Akraba cenazesinde evlat...
Ana Sayfa 01:38
Tekirdağ semalarına ilerleyen...
Ana Sayfa 15:17
CHP'nin yaydığı ‘’128 Milyar...
Ana Sayfa 29:17
'650 milyon TL' nereye...
Ana Sayfa 03:16
Koronavirüste son durum

Son dakika haberine göre, İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonlarda 8 şüphelinin yakalandığı bildirildi. DEAŞ şüphelisi 8 kişinin emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı bildirildi.


İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda 8 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince yapılan çalışmalarda, Suriye ve Irak gibi ülkelerde faaliyet gösteren DEAŞ'la irtibatlı bazı kişilerin kentte barındığı tespit edildi.


Yürütülen soruşturma kapsamında bu gece kent genelinde 10 ayrı ilçede 15 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Zanlıların kaldıkları adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara el konuldu.
Yakalanan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.


DEAŞ şüphelisi 8 kişinin emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı bildirildi.

Haber Videoları