Başkan Erdoğan'dan ''Aşıda patent muafiyeti'' yorumu: 'İlimde kıskançlık olmaz'

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Başkan Erdoğan, Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan 'Aşıda patent muafiyeti'' tartışmaları hakkında ki görüşünü açıkladı. Erdoğan, ''İlim tüm insanlığın ortak malıdır. İlimde kıskançlık olmaz. Hele hele insanlığın sağlığı ile bir konu da 'biz ürettik vermeyiz' anlayışı oldukça yanlıştır. Biz ürettiğimiz aşıyı herkesle paylaşacağız''. dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerinin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan ''Aşıda patent muafiyeti'' tartışmaları hakkında görüşünü açıkladı. Erdoğan, ''İlim tüm insanlığın ortak malıdır. İlimde kıskançlık olmaz. Hele hele insanlığın sağlığı ile bir konu da 'biz ürettik vermeyiz' anlayışı oldukça yanlıştır. Biz ürettiğimiz aşıyı herkesle paylaşacağız''. dedi.