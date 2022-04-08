SON DAKİKA: İstanbul ve Erzurum'da ByLock operasyonu: 20 gözaltı

Son dakika haberine göre İstanbul ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 20'si yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 1 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.