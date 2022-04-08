Meteoroloji'den flaş uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Gök gürültülü geliyor | HAVA DURUMU

Bir anda düşen hava sıcaklıklarının ardından vatandaş 'bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırmadan plan yapmıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu