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SON DAKİKA: İstanbul Maltepe'de özel bir hastanede yangın çıktı

SON DAKİKA: İstanbul Maltepe'de özel bir hastanede yangın çıktı
23.12.2020 00:46
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Son dakika haberi: Gaziantep'te özel bir hastaneden çıkan yangının ardından İstanbul Maltepe'de özel bir hastanede yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Maltepe'de saat 15.30 sıralarında özel bir hastanenin bilgi işlem bölümünde iddiaya göre bir kanepeden yangın çıktı.

Kanepede başlayan yangın kısa sürede hastanede yayılarak hastanede paniğe neden oldu.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı hastanedeki hastalar ve hastane çakışanları dışarı çıkartıldı.

Yangında dumandan etkilenen kişilere hastane dışında ile müdahale edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

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