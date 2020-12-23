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"Hesap uzmanı" Kemal Kılıçdaroğlu'ndan pes dedirten açıklama: Organ ve uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın

23.12.2020 00:46
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "ne dediğinin farkında mı?" dedirten bir açıklamada bulundu. İllegal işlerden vergi alınmasını öneren Kılıçdaroğlu "Sen asıl vergiyi alınması gereken yerlerden alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan alacaksın." ifadesini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklama, sosyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Vatandaşlar sosyal medyada "Herhalde uyuşturucu ve organ ticaretini yasal sanıyor" yorumunda bulundu. Kılıçdaroğlu daha önce de koronavirüse karşı önlem stratejisi olarak "kahvehanelerde her oyunda yeni deste açacaksın" önerisinde bulunmuştu.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, gündemde olan asgari ücret tartışmalarına beklenmedik bir açıdan yaklaştı.

CHP Lideri, verginin alınması gereken yerlerden alınmadığını söyleyerek uyuşturucu çetelerini ve organ mafyalarını işaret etti.

"UYUŞTURUCU TİCARETİ, ORGAN TİCARETİ YAPANDAN VERGİ ALACAKSIN"
Kılıçdaroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ticareti yapandan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın" dedi.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklama, sosyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

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