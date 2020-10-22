SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Büyükçekmece’deki Hezarfen Havaalanı yakınlarında bulunan Büyükçekmece gölü yakınına bir uçak düştü.
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