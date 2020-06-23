Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
23.06.2020 20:34

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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