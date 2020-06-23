Esenyurt'taki selde 3 çocuğun hayatını kurtaran kahraman A Haber'e konuştu!

23.06.2020 21:59

İstanbul'un altyapısı şiddetli yağmuru kaldıramadı. Durum böyle olunca birçok iş yeri ve eve su bastı. Şiddetli yağışın en çok etkilediği ilçelerden birisi ise Esenyurt oldu. Bodrum katta mahsur kalan 3 çocuğun kurtarılma anları da bugüne damga vurdu. Sulara gömülen 3 çocuğun hayatını sele dalarak kurtaran isim A Haber'de yaşananları anlattı.

İstanbul'un altyapısı şiddetli yağmuru kaldıramadı. Durum böyle olunca birçok iş yeri ve eve su bastı. Şiddetli yağışın en çok etkilediği ilçelerden birisi ise Esenyurt oldu. Bodrum katta mahsur kalan 3 çocuğun kurtarılma anları da bugüne damga vurdu. Sulara gömülen 3 çocuğun hayatını sele dalarak kurtaran isim A Haber'de yaşananları anlattı.