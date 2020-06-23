Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Haziran Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

23.06.2020 20:15

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 23 Haziran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 1315 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 162 bin 848 oldu.

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Haziran Salı gününe ait koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Bakan Koca bugün 42.982 test yapıldığını bunlardan 1.268 kişide pozitif yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. 27 kişinin vefat etmesiyle birlikte pandeminin başından bu yana toplam hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 5.001'e yükseldi.

YOĞUN BAKIM SAYISINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Öte yandan yoğun bakım ve entübe hasta sayısından da yükseliş var. Dün 345 olan entübe hasta sayısı bugün 362'ye yükselirken 846 olan yoğun bakım hasta sayımız ise 893'e yükseldi. İşte 23 Haziran koronavirüs tablosunun detayları...