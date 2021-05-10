SON DAKİKA: İllere göre vaka haritası açıklandı! İşte 1-7 Mayıs arası koronavirüs vaka sayıları…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden illere göre haftalık vaka tablosunu açıkladı. Bakan Koca, "Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek" ifadelerini kullandı. Peki açıklanan tabloya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? En çok ve en az vaka hangi illerde görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını açıkladı. İstanbul, ilk sırada yer aldı.

KARARLILIĞIMIZ VAKALARI DÜŞÜRECEK

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek" dedi.





İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR...

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.



EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.