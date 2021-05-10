RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi!

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi!

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi!
10.05.2021 16:39
Ana Sayfa 02:36
Açıklamalar peş peşe geldi:...
Ana Sayfa 07:23
Esra Erol'da Ali amca damat...
Ana Sayfa 01:23
Survivor Poyraz çıka çıka...
Ana Sayfa 01:45
İllere göre vaka haritası...
Ana Sayfa 00:44
Süper Lig'de 41. haftanın...
Ana Sayfa 03:30
Seren Serengil’den ablasına...
Ana Sayfa 08:34
Furkan Palalı ve Melike İpek...
Ana Sayfa 01:39
Bu gülümseme çıldırttı! Anında...
Ana Sayfa 02:18
21 yaşındaki Samet 17 gün...
Ana Sayfa 05:51
İşte İsrail vahşetinin en net...
Ana Sayfa 03:47
Piyasalar merakla bekliyordu!...
Ana Sayfa 01:04
Bakan açıkladı: Ödemeler bugün...

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmelerde İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

"KUDÜS'ÜN İZZETİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Erdoğan, görüşmelerde, İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek, sadece Müslümanların değil, bütün bir insanlığın vicdanını yaralayan bu alçakça saldırıları ve Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadığını ifade etti.

İsrail'in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini belirtti.


SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı paylaşım şöyle:

"Değerli kardeşim,

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdim.

İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek, sadece Müslümanların değil bütün bir insanlığın vicdanını yaralayan bu alçakça saldırıları ve Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadığımı ifade ettim.

İsrail'in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere elimizden geleni yapacağımızı vurguladım.

Türkiye'nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini belirttim."

Haber Videoları