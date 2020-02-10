Son dakika: İdlib'deki kalleş saldırı sonrası Hatay sınırında askeri hareketlilik! Sınıra "kirpi" sevkiyatı |Video 10.02.2020 17:54

Son dakika haberi... Suriye'nin İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın sınır ilçelerinde hareketlilik sürüyor. Çeşitli birliklerden gelen çok sayıda askeri askeri araç, sınır birliklerine sevk edildi. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen 'kirpi' denilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Gönderilen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.