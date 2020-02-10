Haberler Video Son dakika: İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu yaralanan askerler helikopterle Hatay'a getirildi |Video
Son dakika: İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu yaralanan askerler helikopterle Hatay'a getirildi |Video

Son dakika: İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu yaralanan askerler helikopterle Hatay'a getirildi |Video

10.02.2020 16:58

İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan askerler askeri helikopterle Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi. Saldırıdan sonra bölgeye hareket eden helikopter yaralı 5 askeri Hatay'a getirdi. Devlet Hastanesi'nin pistine inen helikopterdeki yaralı askerler ambulansa alınarak hastaneye getirildi. Yaralı askerlerin tedavisine başlandı.


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