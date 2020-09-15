Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge!

15.09.2020 18:47

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre, 15 Mart 2020 tarihinden önce ruhsatı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan, bu tarihten sonra ruhsatını kafe, restoran, lokanta ve benzeri olarak değiştirenlere yönelik denetimler yoğunlaştırılacak. Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler, ilgili genelgeler çerçevesinde derhal kapatılacak.