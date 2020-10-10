Son dakika: Hatay’daki orman yangını terör örgütü sabotajı mı? Bakan Pakdemirli açıkladı! İşte yangında son durum

Son dakika haberine göre, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da meydana gelen orman yangınlarındaki terör örgütünün sabotajı iddialarına ilişkin, "Bununla ilgili orman teşkilatımızın da bazı kaygı ve şüpheleri var. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var" dedi.

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Sarımazı Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarında etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

Arsuz ilçesi Nergiz Mahallesi'nde etkisini gösteren yangına karadan müdahale devam ediyor.

Bazı yerleşim yerlerinde hasara neden olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Öte yandan yangına şiddetli rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilemiyor.











BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN HATAY'DAKİ ORMAN YANGININDA 'SABOTAJ' İDDİALARINA AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da meydana gelen orman yangınlarındaki terör örgütünün sabotajı iddialarına ilişkin, "Bununla ilgili orman teşkilatımızın da bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bunla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var" dedi.