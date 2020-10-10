Kritik bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ermenistan'ın saldırıları sonrası harekete geçen ve Ermenistan ordusuna ağır kayıplar veren Azerbaycan ordusu hızla işgal altındaki topraklarını geri almak için Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerlerken, tarihi kayıplar veren Ermenistan silahlı kuvvetleri ise kayıpları halktan gizliyor. Karabağ’a giden Ermeni asıllı Fransa vatandaşı Artur Oganisyan, Rus basınına, "(Ermeni hükümeti) insanları aldatıyor, 18 yaşındaki askeri cepheye sadece makineli tüfekle gönderiyorlar. Hattımızda gözümün önünde 200 kişi öldü. Toplamda binlerce ölü var" dedi.

Azerbaycan işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı adım adım özgürleştirirken, aldığı darbelerle dağılan Ermenistan ordusundan çarpıcı itiraflar gelmeye başladı. Hem teslim olan, hem de savaşa gönüllü olarak katılan bazı Ermeni askerlerin yaptığı açıklamalar, Ermenistan ordusunun durumunu ortaya koydu. Gönüllü olarak Karabağ'a giden Ermeni asıllı Fransa vatandaşı Artur Oganisyan Rus basınına yaptığı açıklamada Erivan yönetiminin insanları aldattığını söyledi.

"NE SİLAH VAR NE MERMİ"

Cebrail'de cephe hattında savaştığını Azerbaycan ordusunun bölgeyi ele geçirilmesinden sonra geri döndüğünü ifade eden Oganisyan, şunları anlattı: "(Ermeni hükümeti) insanları aldatıyorlar, 18 yaşında bir askeri cepheye sadece makineli tüfekle gönderiyorlar. 'Üzgünüz, mermi yok, tank yok' diyorlar. Orada hiçbir şey yok! Dün Hadrut'taydık, memurlar gelmişti. Komutanı yargılayacaklarını söylediler. Gece gençleri topladı ve onlara Cebrail'den ayrılmalarını söyledi. Liderliğin emrine karşı geldi. Komutan, 'Onlar çocuklar, 10 günlük asker. Bunlar nereye gidecek' dedi. Makineli tüfek, uçaklara ve toplara karşı... Hattımızda gözümün önünde 200 kişi öldü. Toplamda binlerce ölü var. Bu savaşı izledikten sonra her şeyi vereceğimizi anladım."