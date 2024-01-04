Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da inşaatı devam eden AK Parti konferans salonuna ziyarette bulundu.

Erdoğan merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayına ilişkin olarak, "Pazar günü duyacaksınız" dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ AÇIKLAMIŞTI: PAZAR GÜNÜ ADAYLARIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, Erdoğan'ın, Gazze'de meydana gelen katliamların durdurulması ve bir ateşkese varılması ile ilgili diplomasi trafiğinin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Türkiye açısından da yerel seçimlerin yaklaştığını hatırlatan Çelik, şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanımız bu yoğunluğunun içerisinde partimizde mesai harcayarak yerel seçime dönük olarak hazırlıklara başkanlık ediyor. Evvelki haftalarda yoğun bir mesaiyi genel merkezimizde geçirerek devam ettirmişti. Hem devlet işlerinin yanı sıra aynı zamanda da seçimlere hazırlıklarla ilgili mesaisi bu yoğunlukta devam ediyor. Şimdiye kadar birkaç aşamalı adayların değerlendirilmesi ve belirlenmesiyle ilgili birkaç aşamalı yöntem takip ettik. Cumhurbaşkanımız büyükşehirleri ve şehirleri toplayarak bu değerlendirmeleri yaptı ve bu şekilde çalışmalar devam etti. Şu anki geldiğimiz noktada artık adayların ismi belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın ilk açıklamasını, belirli bir bölümünü bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı Ankara'da açıklayacağız. Bunlar şehirler ve büyükşehirlerin bir kısmını kapsayacak. Böylece 2 parçalı bir takvim halinde adaylarımızın açıklanması çalışmasını gerçekleştirmiş olacağız. Cumhurbaşkanımız başkanlığında çalışmalar devam ediyor."

PAZAR GÜNÜ ANKARA VE İSTANBUL ADAYLARI AÇIKLANACAK MI?

'Pazar günü Ankara ve İstanbul adayları açıklanacak mı?' sorusuna Çelik, o konunun Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirinde olduğunun yanıtını verdi.

Seçim beyannamesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini ifade eden Çelik, "Biz yerel yönetimi yüksek olan bir bakıma da bizim siyasi hareketimizin öncesinde Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği dediğimiz bir belediyecilik geleneği içerisinde siyasi hareketimize de evrilmiş bir yapıyız. Bu sebeple de yerel yönetimler konusunda hem söyleyeceğimiz çok şey var, bir yandan da 20 yıldır bu konuda yaptığımız birçok şey var. Toplumsal değişim, şehirlerdeki değişim, şimdiye kadar sürdürdüğümüz iyi uygulamaları sürdürmeyi ama aynı zamanda da yeni siyasetler geliştirmeyi de gerektiriyor" dedi.

"ADAYLAR AÇIKLANMADAN ÖNCE ERDOĞAN İLE BAHÇELİ'NİN BİR GÖRÜŞMESİ OLUR MU?"

'Adaylar açıklanmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir görüşmesi olur mu?' sorusa üzerine Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli'nin hem dünya gündemiyle ilgili hem Türkiye gündemiyle ilgili ihtiyaç olduğunda her zaman görüşmeleri olabiliyor. Şu anda takvimle ilgili diyeceğimiz bir şey değil. İhtiyaç duyulduğunda hemen yapılabilen son derece iyi bir istişarenin olduğu görüşme trafiğidir" cevabını verdi.