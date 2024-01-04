AK Parti’nin seçim beyannamesinde sona yaklaşıldı! Bu hafta Başkan Erdoğan’a sunulacak! Somut çözümler yolda

Türkiye, her beş yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru heyecanlı bir geri sayıma giriş yaptı.

2024 yılında gerçekleşecek olan bu seçimler, ülke genelinde il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarların belirlenmesine aracılık edecek.