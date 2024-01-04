AK Parti’nin seçim beyannamesinde sona yaklaşıldı! Bu hafta Başkan Erdoğan’a sunulacak! Somut çözümler yolda

Türkiye, her beş yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru heyecanlı bir geri sayıma giriş yaptı.
Türkiye, her beş yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru heyecanlı bir geri sayıma giriş yaptı.
2024 yılında gerçekleşecek olan bu seçimler, ülke genelinde il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarların belirlenmesine aracılık edecek.
Yerel seçim maratonuna hızlı bir giriş yapan AK Parti'de de mesai tüm hızıyla devam ediyor.
SONA YAKLAŞILDI
Parti'de seçim çalışmaları kapsamında beyanname ve aday belirleme çalışmalarında sona yaklaştı.
Partinin kampanya ekibi, beyannamenin ismini "Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik" olarak belirledi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu ismi beğendiği öğrenildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK
Bu hafta taslak beyannamenin tamamlanıp haftaya Başkan Erdoğan'a sunularak son şeklinin verilmesi bekleniyor.
7 bölümden oluşması planlanan beyannamenin yaklaşık 200 sayfa olması öngörülüyor. Beyanname 13 Ocak'ta basılacak. 'Gerçek belediyecilik' teması üzerinde şekillenen beyannamede, şehircilik ön plana çıkacak.
Sürdürülebilir şehir vurgusu da beyannamede olacak.
VATANDAŞLARIN SORUNLARINA SOMUT ÇÖZÜMLER
Beyannamede kentsel dönüşüm ve dirençli şehirler, yeşil dönüşüm, sıfır atık, güvenli ve akıllı şehirlere ait projeler yer alacak. Başıboş sokak hayvanlarına çözümlerden trafik sorunlarına, yatay mimariden alternatif ulaşım ağlarına kadar vatandaşın sorunlarına somut çözümler olacak.
AK Parti'nin seçim kampanyası üç bölümden oluşacak. AK Parti yönetimindeki belediyeler, muhalefet belediyeleri ve deprem bölgesine yönelik ayrı söylemler geliştirilecek.