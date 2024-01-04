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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024, 15:28 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024, 15:37

Seçil Erzan, Fatih Terim konuşması whatsapp mesajları ortaya çıktı! 'Kara kutu' telefondaki mesaj trafiği şoke etti!

Türkiye'nin aylardır gündeminden düşmeyen 'Fatih Terim Fonu' adı altındaki dolandırıcılıkta Seçil Erzan'ın gözaltına alınmadan önce kırdığı ve onarılarak içerisinden 181 bin whatsapp mesajının çıktığı telefonla ilgili bilirkişi incelemesi tamamlandı. Kırılan cep telefonunun fotoğrafı da ortaya çıkarken, mesajlarda Terim'in 2021 tarihinde 3 milyon 889 bin 577 liralık vadeli mevduat hesabının açıldığına dair gelen mesajı Erzan'a gönderdiği, Erzan'ın ise o mesaja karşılık olarak, "Hocam günlük yaptırdım kulüp yarın gönderirse 4'e tamamlayıp kalan tutarı fonda diğer harcamalar için tutarız" diye yazdığı, Terim'in ise, "20.000 $"ı buradan mı aldık" diye karşılık verdiği öğrenildi. Erzan'ın mesajlarda "2.177 bin TL fona aktardık bilginize sevgiler" mesajı da dikkat çekti.

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Fon vurgununda yeni detaylar! Seçil Erzan'ın kuzeniyle mesajları ortaya çıktı: Fatih Terim'e yaranacağım diye...
Seçil Erzanın kara kutu telefonu ortaya çıktı | Fatih Teriminde bulunduğu 181 bin 538 bin mesaj incelendi! Arama kayıtlarında Gürcistan detayı: 2.177 bin TL fona aktardık
Seçil Erzan'ın 'kara kutu' telefonu ortaya çıktı | Fatih Terim'inde bulunduğu 181 bin 538 bin mesaj incelendi! Arama kayıtlarında Gürcistan detayı: "2.177 bin TL fona aktardık"

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