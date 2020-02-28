Son dakika haberi: Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapıları açtı 28.02.2020 00:42

Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapıları açtı... Türkiye'den üst düzey bir yetkili, Reuters'e verdiği demeçte, Suriyeli mültecilerin artık karadan ve denizden Avrupa'ya ulaşmasını durdurmamaya karar verdiklerini açıkladı. Türk yetkili, Türk polisi, sahil güvenlik ve sınır güvenlik görevlilerinin geri çekilmesi emredildiğini de sözlerine ekledi.