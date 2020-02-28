Haberler Video Haber Videoları Son dakika haberi: Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapıları açtı
Son dakika haberi: Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapıları açtı

Son dakika haberi: Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapıları açtı

28.02.2020 00:42

Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapıları açtı... Türkiye'den üst düzey bir yetkili, Reuters'e verdiği demeçte, Suriyeli mültecilerin artık karadan ve denizden Avrupa'ya ulaşmasını durdurmamaya karar verdiklerini açıkladı. Türk yetkili, Türk polisi, sahil güvenlik ve sınır güvenlik görevlilerinin geri çekilmesi emredildiğini de sözlerine ekledi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları