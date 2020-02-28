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Son dakika: Ankara'da 'İdlib' hareketliliği!

Son dakika: Ankara'da 'İdlib' hareketliliği!

28.02.2020 00:38

İdlib'de Esad rejim güçlerinin düzenlediği hain saldırıda 22 askerimiz şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Esad rejimine ait bin 709 rejim unsuru, 3 helikopter, 55 tank, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi. Gelişmelerin ardından Ankara'da üst üste kritik toplantılar ve gelişmeler yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan güvenlik toplantısının ardından MHP ve CHP de kendi genel merkezlerinden olağanüstü toplandı. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün gelişmeleri canlı yayında aktardı.


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