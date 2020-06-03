SON DAKİKA HABERİ: MEB'ten yüz yüze telafi eğitimi açıklaması! İlkokul, ortaokul, lise telafi eğitim hangi tarihte?

03.06.2020 17:17

Son dakika haberleri... Telafi eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise devlet ve özel okullarda telafi eğitim hangi tarihte? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan son bilgiye göre, telafi eğitimin ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi verildi. Daha önce özel okulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih duyurulmuştu. Peki, telafi eğitim ne zaman başlayacak?

Telafi eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise devlet ve özel okullarda telafi eğitim hangi tarihte? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan son bilgiye göre, telafi eğitimin ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi verildi. Daha önce özel okulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih duyurulmuştu. Peki, telafi eğitim ne zaman başlayacak?

TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN?

Uzaktan eğitim sürecini 19 Haziran Cuma günü tamamlamaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı, resmî eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı.31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak eğitimlerin üç hafta süreceği duyuruldu.

ÖZEL OKULLAR 15 AĞUSTOS'TA

Milli Eğitim Bakanlığı özel okulların 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını duyurdu.

Uygulamanın ayrıntıları şu şekildedir:

15 Ağustos 2020 olarak belirtilen tarih özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabilecekleri en erken tarih olarak belirlenmiştir. Bu takvim doğrultusunda her bir özel öğretim kurumu, öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak "en az üç hafta" olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecektir.

Özel okulların açılış, ara tatil ve kapanış tarihleri resmî okullar için Bakanlıkça belirlenen tarihlerde olabileceği gibi; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 6 ncı maddesinin; "Kurumlarda uygulanacak öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi, resmî kurumlarda uygulanan usûl ve esaslar çerçevesinde belirlenir. Bakanlıkça uygun bulunması durumunda farklı öğretim programları ve haftalık ders çizelgesi de uygulanabilir." hükmü ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin; "Okullarda, resmî okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanması esas olmakla birlikte, valilikçe kabul edilmesi hâlinde ayrı bir çalışma takvimi de düzenlenebilir." hükmü doğrultusunda özel okul yönetimi tarafından hazırlanan ve özel okulun bulunduğu ilin valiliği tarafından uygun görülmesi halinde Bakanlık tarafından resmî okullar için belirlenen çalışma takviminin dışında da uygulama yapmaktadır.