Son dakika: Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Örgütün ini yok edildi

03.06.2020 17:14

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın bir ini daha imha edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’nın bir ini daha yok edildi. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK’lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman Komandolarımız terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam edecek." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20-25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın bir ininin daha yok edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20-25 PKK'lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman komandolarımız terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam edecek." ifadelerine yer verildi.