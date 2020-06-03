Annesini merdivenden iten kızın videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı

03.06.2020 18:00

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 yaş altı bugün sokağa çıktı. Sokağa çıkma izninden yararlanarak mağazada alışveriş yapmaya çıkan genç kız ve annesinin görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Annesinin istediği ayakkabıyı almamasına sinirlenen genç kız annesini merdivenlerden itti. Yere kapaklanan kadın gözyaşları içinde kalırken kızı da sinirli bir şekilde bağırmaya devam etti. İşte sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine yol açan o video...

Bir mağazada çekilen görüntülerdeki anne ile kızının kimliği açıklanmadı. Sosyal medyadaki iddiaya göre genç kız annesini 'istediği ayakkabıyı almadığı' için hırpaladı.

Merdivenlerden düşen anne 'bacağım bacağım' diye ağlarken, onu merdivenlerden iten kız ise çıldırmış bir şekilde ona şöyle bağırıyordu:

-"Çıksana çık yukarıya... Anlamıyor musun? Sinir ediyorsun, sinirden gözüm dönüyor benim anlamıyor musun? Anlamıyor musun ya..."

Kızın düşen annesinin yardımını gitmek yerine onu azarlaması mağaza personeli ile diğer müşterileri çileden çıkarttı.