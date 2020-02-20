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Son Dakika Haberi.. İdlib operasyonu başladı! TSK, Esad rejimi hedeflerini ÇNRA'larla böyle vurdu

Son Dakika Haberi.. İdlib operasyonu başladı! TSK, Esad rejimi hedeflerini ÇNRA'larla böyle vurdu

20.02.2020 17:27

Son dakika haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin İdlib kentinin Serakib ilçesinde bulunan rejim hedeflerini vurmaya devam ediyor.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde bulunan rejim hedeflerini böyle vurdu. TSK, Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.


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