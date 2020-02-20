İdlib'e operasyon başladı! Serakib kasabası neden önemli? 20.02.2020 17:32

İdlib'de yaşanan gelişmeler üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da desteklenen Suriye Milli Ordusu (SMO), İdlib'in güney bölümüne askeri operasyon başlattı. Operasyonun en kilit noktalarından biri de Serakib kasabası. A Haber canlı yayınında operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uluslararası strateji uzman Dr. Mesut Şöhret, Serakib'in önemini değinerek "Serakib aslında işin düğümün çözüldüğü yer." dedi. İşte canlı yayındaki o değerlendirmeler...

Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin destek verdiği Suriye Milli Ordusu (SMO) İdlib'in güneyine askeri operasyon başlattı. Operasyonun yapıldığı en kritik bölgelerden biri de Serakib kasabası. A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası strateji uzman Dr. Mesut Şöhret, Serakib'in önemini değerlendirdi.

SERAKİB KASABASI NEDEN ÖNEMLİ?

Uluslararası strateji uzmanı Dr. Mesut Şöhret, Serakib'in en stratejik bölgelerden biri olduğunu vurgulayarak, "Serakib aslında işin düğümün çözüldüğü yer. Rejim güçlerinin ilk saldırdığı noktalardan da bir tanesi Serakib. Dikkat ederseniz bir çatal gibi hem Suriye'nin neredeyse diğer komşu ülkeleriyle bağlantısını sağlayan hem de Suriye'nin kendi içinde bağlantısını sağlayan belki de en stratejik bölge Serakib. Dolayısıyla da şu anda hem bizim hem de rejim güçlerinin Serakib'i tutma noktasında ciddi bir mücadele göstereceğini söyleyebiliriz. Serakib'in kaybedilmesi bizim açımızdan ciddi bir sıkıntıya sebep olmuştu zaten. Bu noktada tekrardan Serakib'in kazanılması Türkiye açısından ve diğer ılımlı muhalifler açısından ciddi bir kazanım olduğunu söyleyebiliriz." İfadelerini kullandı.