Son Dakika Haberi.. İdlib operasyonu başladı! Neyrab köyündeki Esad rejimi hedefleri böyle vuruldu 20.02.2020 17:35

Son dakika haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin İdlib kentinin Neyrab köyünde bulunan rejim hedeflerini vurmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Neyrab köyünde bulunan rejim hedeflerini böyle vurdu. TSK, Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.