Son Dakika Haberi... İdlib operasyonu başladı! MSB duyurdu: İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu 20.02.2020 17:44

Son dakika haberine göre; MSB: Bölgedeki unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız da yaralanmıştır. İdlib'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre,50’den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüs imha edildi.