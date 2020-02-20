Son dakika: Londra'da camide namaz kılan din görevlisine bıçaklı saldırı! 20.02.2020 20:45

Son dakika haberine göre, İngiltere'nin başkenti Londra'da camiye giren bir kişi, namaz kılan bir din görevlisini bıçakladı. Olayın, Almanya'da aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu ırkçı terör saldırısının ardından gelmesi dikkati çekti.