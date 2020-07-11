Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa soykırımını unutturacağız

11.07.2020 13:15

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı video mesajında, "Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa soykırımını unutturacağız." dedi.

Srebrenitsa soykırımının yıl dönümünde konuşan Başkan Erdoğan, "İslam düşmanlığını körükleyen, yabancı karşıtlığını destekleyen sözlerin hala serbestçe kullanılması geleceğimiz adına büyük endişe kaynağı" ifadelerini kullandı.

Açıklamaları:

"Bosnalı kardeşlerimize karşı işlenen cinayet ve katliamların takipçisi olacak, hak ve adalet arayışınızda sizleri asla yalnız bırakmayacağız.

Onca drama, katliama ve gözyaşına rağmen, Avrupalı siyasetçiler Srebrenitsa katliamından hiçbir ders çıkarmadılar.

İslam düşmanlığını körükleyen, yabancı karşıtlığını destekleyen sözlerin hala serbestçe kullanılması geleceğimiz adına büyük endişe kaynağı"

Son dakika haberinin ayrıntıları birazdan...